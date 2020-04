Inca sase decese de coronavirus in Romania. Bilantul negru urca la 168 de morti

LIVE

Ziare.

com

Astfel, numarul total al persoanelor decedate in tara noastra a ajuns la 168.- Este vorba de un barbat de 86 ani din jud. Botosani. Era internat din 23 martie la Spitalul de Urgenta din Botosani, in Sectia de Chirurgie, in urma unui accident casnic. Suferea si de diabet zaharat. A murit pe 31 martie si abia dupa deces, pe 1 aprilie, i-au fost recoltate probe pentru a fi testat de COVID-19, dupa ce pe Sectia de Chirurgie fusesera confirmati pacienti si cadre medicale infectate. Rezultatul pozitiv a venit ieri, pe 5 aprilie.- Este vorba de un barbat de 84 de ani din jud Cluj. A fost internat pe 5 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca cu diagnosticele de bronho-pneumonie dreapta si insuficienta respiratorie acuta, fiind suspect si de infectie COVID-19.El mai fusese internat in perioada 17 martie - 1 aprilie la Institutul de hepatologie din Cluj, pentru hepatita virala E. Acolo erau cazuri confirmate de coronavirus. Pe 6 aprilie a fost confirmat pozitiv pentru COVID-19.El mai suferea si de hipertensiune arteriala, stare posthepatita cu VHE tratata cu ribavirina, litiaza biliara si insuficienta renala acuta functionala usoara.- Este vorba de un barbat de 56 de ani din jud. Mures. Fusese internat in Spitalul Clinic Judetean Targu Mures, pe Sectia de boli infectioase, pe 30 martie, iar pe 1 aprilie a fost transferat la Terapie Intensiva.I s-au recoltat probe pe 31 martie, zi in care a si venit rezultatul pozitiv. A murit pe 1 aprilie. Nu se precizeaza de ce a fost anuntat la 5 zile distanta decesul.Barbatul suferea de insuficienta renala cronica si hipertensiune arteriala. Facuse hemodializa la un centru unde a mai fost confirmat un pacient pozitiv.- Un barbat de 56 de ani din judetul Timis. Pe 4 aprilie a fost internat la Spitalul Victor Babes din Timisoara, suferea si de diabet zaharat insulinodependent. In ziua internarii a fost testat si in aceeasi zi a venit si rezultatul. A murit astazi, pe 6 aprilie.- Un barbat de 70 de ani din judetul Hunedoara care suferea de adenom de prostata. Fusese internat pe 03 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Hunedoara iar pe 5 aprilie a fost transferat la Terapie Intensiva, intubat si ventilat. Nu se precizeaza cand a fost facut testul, dar rezultatul pozitiv a venit pe 5 aprilie, zi in care a si murit. In cazul sau nu a fost stabilita o legatura epidemiologica, deci nu se stie de unde a contractat virusul.- Este vorba de o femeie de 54 ani din judetul Neamt, care fusese internata in 16 martie la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, la Sectia de Terapie Intensiva, cu diagnosticul de insuficienta respiratorie acuta. Suferea si de anemie severa si avea o tumora duodenala si o penumonie tinute in observatie. A fost testata pe 16 martie si rezultatul a venit pe 30 martie. A murit ieri, pe 5 aprilie.Amintim ca luni au fost anuntate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 in Romania , cu 193 de cazuri mai mult fata de ultima informare a Grupului de Comunicare Strategica. Cele mai multe cazuri de coronavirus in Romania, 1.076 (27%), se inregistreaza la persoanele cu varsta cuprinsa intre 40-49 de ani , potrivit Grupului de Comunicare Strategica.Vezi si topul judetelor afectate de pandemie: Harghita are doar 3 cazuri, in timp ce Suceava a trecut de 1.200