Inca trei copii de la centrul de plasament din Iasi, dar si o angajata, confirmati cu coronavirus

Potrivit Directiei de Sanatate Publica Iasi, au fost finalizate 80 de teste din cele 133 efectuate in total la centrul de plasament din municipiul Iasi unde un copil de noua ani fusese depistat cu coronavirus."Rezultatele de laborator au evidentiat faptul ca patru persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre o angajata de la bucataria centrului si trei mici beneficiari ai serviciilor sociale. Mai sunt 53 de teste in lucru", se arata intr-un comunicat al DSP Iasi.Un copil de noua ani dintr-un centru de plasament din municipiul Iasi a fost depistat pozitiv la inceputul saptamanii, in urma testarii pentru coronavirus.Copilul a ajuns, luni, la Spitalul "Sfanta Maria" din Iasi pentru dializa, el fiind adus de la un centru de plasament pentru minori cu handicap sever din municipiu.Baiatul a fost testat, iar rezultatul de laborator a aratat ca este infectat cu noul coronavirus. Potrivit medicilor, copilul este asimptomatic si a fost transferat la Spitalul de Boli Infectioase.DSP a declansat, marti, o ancheta epidemiologica la centrul rezidential din municipiul Iasi unde era cazat copilul. Au fost recoltate in total 133 de probe, 88 de la angajatii centrului si 45 de la beneficiari ai serviciului social.