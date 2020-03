Inca trei decese de coronavirus, in Ialomita si Hunedoara. Printre morti, o femeie care ar fi trebuit anuntata de ieri

LIVE

Cel de-este o femeie de 60 ani, din jud Ialomita. Femeia suferea de insuficienta renala cronica, dializata, cu HTA si hepatita cronica cu virus B. Ea a inceput sa aiba simptome pe 23 martie (febra, frison, cefalee), a fost internata in aceeasi zi in Sectia Nefrologie ATI a Spitalului Municipal Slobozia.S-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 26 martie, rezultat pozitiv a venit pe 28 martie, iar pe 31 martie femeia a murit. Nu a avut istoric de calatorie si nici contact recunoscut cu caz confirmat.Cel de-este tot o femeie, de 53 ani, din jud. Hunedoara. Pacienta a fost internata pe 17 martie pe Sectia de Oncologie cu diagnosticul de neoplasm ovarian stadiu terminal, pleurezie metastatica, carcinomatoza peritoneala. Ea a avut contact cu cazuri confirmate cu COVID-19, motiv pentru care s-au recoltat probe si a fost confirmata pe 30 martie. Pacienta murise deja pe 29 martie. Nu exista pana acum explicatii in legatura cu motivul pentru care ea nu a fost anuntata de ieri.Cel de-este un barbat de 65 ani, din jud Hunedoara. El a fost internat pe 25 martie in Spitalul de Boli Infectioase Deva si transferat in ATI in data de 26 martie. Confirmarea pentru coronavirus a venit pe 26 martie, iar pe 31 martie el a murit. El suferea de hipertensiunea arteriala, nu calatorise si nici nu a avut contact cunoscut cu caz confirmat. Alte patru decese au fost anuntat marti de Grupul de Comunicare Strategica . De asemenea, numarul total al cazurilor raprtate marti la ora 13:00 au fost de 2.245 de pacienti infectati. In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, dupa ce autoritatile au anuntat depasirea a 2.000 de cazuri. Asta inseamna ca de acum spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati fiind tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava.