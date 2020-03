Inca trei decese provocate de coronavirus in Romania

LIVE

Este vorba despre doi barbati si o femeie, toti internat la Spitalul Judetean Suceava. Unul dintre pacienti a murit duminica, 22 martie, iar al treilea luni, 23 martie, acestia fiind confirmati cu COVID-19 tot luni."Barbat, 59 ani, pacient Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunereprecizata. Data deces: 22/03/2020Femeie, 80 ani, pacienta in Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunereprecizata. Data deces: 23/03/2020Barbat, 71 ani, pacient Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, fara posibila expunereprecizata Data deces: 23/03/2020", anunta Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat remis Ziare.com.GCS precizeaza ca pacientii au fost confirmati cu noul coronavirus luni."Pacientii au fost confirmati pozitiv la COVID 19 in data de 23 martie 2020, atunci cand s- au primit rezultatele probelor de laborator.Toti cei trei pacienti aveau afectiuni medicale cronice pre-existente (boli cardiovasculare, diabet).Decesele au fost raportate la INSP in aceasta seara", se arata in comunicat.186 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Este vorba despre pacienti care au intre 4 si 85 de ani.Astfel, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate in total 762 de cazuri de persoane infectate.