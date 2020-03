Inca trei oameni au murit de coronavirus in Romania. Bilantul a ajuns la 29

Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Judetean, sectia Boli Infectioase prin Unitatea de Primiri Urgente, in data de 25.03. Din data de 27.03 a fost transferata in sectia de ATI, unde a decedat in aceeasi zi. La internare prezenta insuficienta respiratorie acuta. Ancheta epidemiologica este in curs, pentru identificarea expunerii.

Femeie, 74 ani, jud. Arad internata in 18.03 in Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad. In 25.03 i s-au recoltat probe pentru COVID-19. Rezultat pozitiv in data de 27.03. Din 26.03 transferata in ATI. Data deces 26.03.

Femeie, 60 ani, jud Arad, internata in sectia de boli infectioase Arad din data de 25.03, apoi transferata in ATI in aceeasi zi. Recolta pentru COVID-19 in data de 25.03, rezultat pozitiv in 26.03. Decedat in 26.03.

Toate aceste decese au fost raportate catre INSP din teritoriu in cursul noptii si in aceasta dimineata, iar doua dintre ele aveau diabet. Totodata, doua dintre ele au murit joi, dar decesele au fost astfel raportate sambata.Iata cine sunt cele trei care au murit:Peste 27.600 de oameni au murit in toata lumea, dintre care aproape 20.000 doar in Europa.