Inca trei romani au fost rapusi de coronavirus: Avem 17 decese in tara

Bilantul ajunge astfel la 17 decese in Romania.GCS precizeaza ca este vorba de un barbat de 63 de ani din Neamt si doua femei de 70 de ani din Suceava.", anunta GCS.Anterior, a mai fost confirmat un deces provocat de COVID-19, cel cu numarul 14 Este vorba despre un barbat de 52 ani internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava care a fost confirmat pozitiv la COVID-19 in data de 23 martie 2020 si care a decedat miercuri dupa-amiaza.Numarul cazurilor de COVID-19 confirmate in Romania a ajuns la 906, din care 144 au fost confirmate miercuri.Din toti acestia, 86 de romani s-au vindecat deja (53 la Timisoara, 23 la Bucuresti, 6 la Craiova, 2 la Constanta, unul la Cluj si unul la Iasi).