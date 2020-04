Inca trei romani au fost rapusi de COVID-19: Toti aveau diabet zaharat

LIVE

Ziare.

com

Este vorba despre un barbat si doua femei, din judetele Ialomita si Bacau. Toate cele trei victime sufereau de diabet zaharat.Deces 517 - este un barbat de 51 de ani din Ialomita. A fost internat pe 2 aprilie in Spitalul Orasenesc Tandarei, fiind transferat pe 4 aprilie in Spitalul Fetesti. Apoi, a fost trasnferat pe 10 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia. I-au fost recoltate probe pentru COVId-19 pe 3 aprilie, rezultatul venind pozitiv in data de 4. Barbatul a murit astazi. Comorbiditati: Hipertensiune arteriala. Diabet zaharat.Deces 518 - este o femeie de 52 de ani din judetul Bacau, care s-a internat pe 12 aprilie in Spitalul Onesti, la Sectia Boli Infectioase cu diagnosticul SARI. In data de 13 a fost transferata in Sectia de terapie intensiva. Pacientei i-au fost recoltate probe pentru coronavirus pe 13 aprilie, rezultatul fiind pozitiv a doua zi. Femeia a murit pe 22 aprilie si suferea de diabet zaharat.Deces 519 - este o femeie de 65 de ani din Bacau, internata in data de 21 aprilie in Spitalul Boli Infectioase Iasi, la sectia de terapie intensiva, cu insuficienta respiratorie acuta. Pacientei i-au fost recoltate probe pentru COVID-19 in data de 20 aprilie, iar a doua zi a fost confirmat diagnosticul. Pacienta a murit in 22 aprilie. Ea suferea de diabet zaharat si hipertensiune arteriala.A.D.