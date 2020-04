Inca trei romani au murit de coronavirus, bilantul ajunge la 527

LIVE

Ziare.

com

Astfel, bilantul total al mortilor in tara noastra ajunge la 527 de persoane.- un barbat de 61 ani din judetul Timis, care a fost internat pe 19 aprilie la Spitalul Victor Babes din Timisoara; iar pe 20 aprilie transferat in Sectia ATI (intubat). Pe 18 aprilie a fost confirmat virusul, iar pe 22 aprilie barbatul a murit. Comorbiditati: Diabet zaharat. Hipertensiune arteriala. Bronhopneumonie.- un barbat de 56 ani din judetul Mures, internat pe 21 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Mures si pe 22 aprilie transferat in Sectia ATI (intubat). Prezenta virusului a fost confirmata pe 22 aprilie, ziua in care a si murit. Comorbiditati: Diabet zaharat. Hipertensiune arteriala. Parkinson.- o femeie de 82 ani din judetul Timis, internata pe 3 aprilie in Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara - Sectia Boli Infectioase. Rezultatul pozitiv a venit pe 2 aprilie, iar pe 23 aprilie ea a murit. Comorbiditati: Hipertensiune arteriala. Parkinson.A.G.