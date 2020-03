Inca trei romani au murit de coronavirus. Numarul total a ajuns la 68

LIVE

Cea de-a 66-a persoana care a murit este o femeie, de 73 de ani, din jud. Suceava. Acesteia i s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19 pe 26 martie, probe care au fost testate la Institutul Cantacuzino. Pe 28 martie, rezultatele au confirmat ca are coronavirus, iar pe 29 martie femeia a murit. O ancheta epidemiologica este in curs.Cel de-al 67-lea pacient decedat este un barbat, de 69 de ani, din judetul Iasi. Acesta s-a internat la Spitalul de Boli Infectioase Iasi pe 29 martie; iar probele biologice pentru COVID-19 au fost testate acolo. Barbatul a murit pe 30 martie. Suferea de hipertensiunea arteriala (HTA).Cel mai recent caz de deces raportat azi este o femeie de 81 de ani, din judetul Mehedinti. A fost internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. I s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19 pe 28 martie, care au fost testate la Cantacuzino. Pe 29 martie, rezultatul a confirmat infectarea cu coronavirus, iar pe 30 martie aceasta a murit. Femeia suferea de hipertensiune arteriala, cardiopatie ischiemica cronica si obezitate gradul III. O ancheta epidemiologica este in curs.In prezent, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, dupa ce autoritatile au anuntat luni seara depasirea a 2.000 de cazuri. Asta inseamna ca de acum spitalele se vor ocupa doar de cazurile grave, restul celor infectati vor fi tratati acasa sau in spatii speciale de carantina.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava si a unor comune de langa . Comunele carantinate odata cu Suceava sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.Citeste si Romania are aproape la fel de multe cazuri de Covid-19 cat toti vecinii sai la un loc. Suceava are mai multe decat tari cu zeci de morti