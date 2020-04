Inca trei romani au murit de coronavirus. Numarul total a ajuns la 85

LIVE

este o femeie de 54 ani din Bucuresti. A murit la 45 de minute dupa prezentare in UPU la Spitalul Universitar (s-a prezentat in 29 martie ora 23:45 si a murit pe 30 martie la 0:15).A fost confirmata cu COVID-19 in 30 martie. Femeia a mai avut internari in acelasi spital in perioada 3-10 martie in Sectia de Medicina Interna si in perioada 10-26 martie, in Sectia de Chirurgie toracica. Ea avea neoplasm ovarian in stadiu terminal. Conform informatiilor primite de la Spitalul Universitar in aceasta perioada pacienta nu a prezentat nicio patologie infectioasa.este un barbat de 85 ani din Timis. El a fost internat in Spitalul Clinic Militar Timisoara pe 23 martie, iar primul test pentru COVID 19, pe 25 martie, a fost negativ.In cursul noptii de 26 spre 27 martie starea de sanatate se deterioreaza, este transferat in ATI, se recolteaza aspirat traheo-bronsic, iar rezultatul este pozitiv pentru COVID-19, pe 27 martie. Barbatul a fost transferat in ATI la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara.Avea boli cronice asociate: diabet zaharat, HTA, fibrilatie atriala paroxistica, insuficienta renala cronica, Alzheimer si a murit pe 31 martie.inregistrat este o femeie de 63 ani din Bucuresti. Ea a fost internata in ATI la Bals din 23 martie, intubata, ventilata. Pe 24 martie a primit rezultat pozitiv COVID-19.Pacienta facea dializa si a avut contact cu caz confirmat COVID-19 la centrul privat de dializa din Capitala, care ulterior a fost inchis. Femeia avea boli cronice asociate: CIC, HTA, boala renala cronica, hipotiroidism si a murit pe 1 aprilie.In acest moment, Romania se afla in scenariul 4 al pandemiei, la nivel national existand 2.245 de cazuri de coronavirus, raportate marti la ora 13:00.