Inca trei romani au murit din cauza COVID-19, bilantul urca la 926 de decese

Este vorba despre un barbat din judetul Mures si doua femei din judetul Galati. Iata detaliile oferite de Grupul de Comunicare Strategica:- Barbat in varsta de 82 ani, din judetul Mures. A fost confirmat in 2 mai si a decedat pe 7 mai. Suferea de diabet zaharat si boala Parkinson.- Femeie in varsta de 84 ani, din judetul Galati. A fost confirmata pe 27 aprilie si a murit in 9 mai. Suferea de boala renala cronica, fibrilatie atriala, sindrom psiho-involutiv. Provine din focarul din Caminul de batrani municipiul Galati.- Femeie in varsta de 77 ani, din judetul Galati. A fost confirmata in 8 mai si a murit in aceeasi zi. Suferea de cardiopatie ischemica si boala hepatica cronica. Provine din focarul din Caminul de batrani, municipiul Galati.