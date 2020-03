Inca un bolnav de COVID-19 a murit in Romania: Bilantul ajunge la 23

LIVE

Astfel, bilantul ajunge la 23 de morti in tara.Este vorba despre un barbat de 75 ani din judetul Iasi."Barbat, 75 ani, din judetul Iasi, internat si confirmat in data 22.03.2020, decedat in 26.03.2020. Comorbiditati diabet zaharat complicat", anunta GCS intr-un comunicat remis joi Ziare.com.Anterior, GCS anuntate alte 4 decese pe teritoriul tarii Inca 123 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania , pana joi la amiaza, numarul total ajungand la 1.029.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 7 ani si 87 de ani.