Inca un cadru medical a murit de coronavirus in Romania: O asistenta medicala de doar 42 de ani

LIVE

Ziare.

com

Este vorba despre o asistenta medicala de 42 de ani din Tandarei, care a murit pe 13 aprilie, conform Grupului de Comunicare Strategica (GCS).Femeia a fost confirmata cu noul coronavirus pe 2 aprilie, la Spitalul suport Fetesti, unde a fost si internata.Ea a fost transferata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Victor Babes" pe 4 aprilie 2020.Asistenta avea diabet zaharat si dereglari hormonale, conform GCS.Acesta este al treilea deces inregistrat in randul cadrelor medicale.Avem confirmate in acest moment 6.633 de cazuri de coronavirus pe teritoriul tarii, a anuntat luni Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La ATI, in acest moment, sunt internati 231 de pacienti. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 914 au fost declarate vindecate si externate.A.D.