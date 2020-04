Inca un cadru medical a pierdut lupta cu coronavirusul, la Arad

Ziare.

Infirmiera era angajata la Sectia de Diabet a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, iar decesul acesteia a fost anuntat, luni, pe pagina de Facebook a spitalului."O veste tragica a indoliat comunitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad. Una dintre colegele noastre, infirmiera pe Sectia de Diabet, a pierdut aseara (duminica seara - n.r.) lupta cu virusul COVID-19, dupa ce a fost aproape doua saptamani internata pe Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. Transmitem sincere condoleante familiei indurerate, Dumnezeu sa o aiba in paza sa!", a anuntat unitatea medicala.Reprezentantii SCJU Arad au declarat pentru Agerpres ca acesta este primul deces inregistrat in judet in randul cadrelor medicale.Pana luni, in judetul Arad au fost confirmate 410 cazuri de COVID-19, iar 42 de pacienti au decedat.La nivel national, numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus a ajuns sambata la 1.031, conform raportarilor primite de INSP din teritoriu.Cele mai multe sunt in Suceava - 462. Urmeaza Bucuresti cu 149 de cazuri, Vrancea - 67 si Aradul cu 53 de cadre medicale infectate.