Inca un camin pentru varstnici din Galati e afectat de coronavirus

Primarul orasului Galati, Ionut Pucheanu, a anuntat duminica, intr-o postare pe Facebook, ca la Caminul pentru Persoane Varstnice "Sfantul Spiridon", din municipiu, au fost confirmate cu coronavirus 4 persoane: 2 batrani asistati si 2 angajati."Desi s-au luat masuri de protejare a parintilor si bunicilor aflati in Caminul pentru Persoane Varstnice "Sf. Spiridon", acest dusman nevazut, denumit noul coronavirus, a ajuns si aici. Si asta chiar daca bunicii beneficiaza permanent de asistenta medicala si nu se deplaseaza in afara camerei, iar masa o primesc in camera, tocmai pentru a fi feriti. Din nefericire, trebuie sa anunt faptul ca doi batrani si doi angajati au fost confirmati cu noul coronavirus si sunt spitalizati. Toti ceilalti, varstnici si angajati, sunt acum in carantina", a scris primarul Galatiului.Surse din randul autoritatilor sustin ca virusul ar fi fost adus in centru de o infirmiera, iar in acest moment in afara acesteia sunt pozitivi 2 batrani si inca un angajat al azilului.Urmare a acestei situatii, a fost demarata testarea tututor persoanelor din centrul de batrani, atat varstnici, cat si angajati. Centrul are 139 de beneficiari si 67 de angajati.La Galati, potrivit ultimelor informari ale Grupului de Comunicare Strategica, sunt 190 de persoane confirmate cu coronavirus.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Galati anuntau joi ca, intr-un alt camin, Centrul "Sfantul Ilie", au fost confirmati cu coronavirus inca 44 de batrani, numarul total al bolnavilor ajungand la 72.De asemenea, numarul total al personalului contaminat se ridica la 18.Anterior, alti doi batrani infectati au murit.