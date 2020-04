Inca un deces provocat de coronavirus in Romania: O femeie de 70 de ani din Iasi

LIVE

Este vorba despre o femeie de 70 ani din judetul Iasi, anunta Grupul de Comunicare Strategica."Persoana contact cu un caz confirmat, internata pe sectia in gastroenterologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Iasi; transferata dupa confirmare in Spitalul de Boli Infectioase Iasi.Data recoltare: 27.03.2020.Data deces: 06.04.2020.Data confirmare: 29.03.2020", potrivit informarii GCS.Luni dimineata au fost confirmate alte 5 decese Pana acum, in Romania, au fost confirmate 3.864 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. 141 de oameni sunt la terapie intensiva.Totodata, au fost declarate vindecate 374 de persoane.