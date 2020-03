Inca un deces provocat de Covid-19 in Romania, bilantul negru a ajuns la 43

Ziare.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, este vorba de un barbat de 72 de ani din jud. Arad. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara. Rezultatul testarii dindata de 29.03.2020 a fost pozitiv.Decesul s-a produs in 29.03.2020 la Spitalul de Boli Infectioase Arad.Persoana avea o patologie preexistenta - bronhopneumonie si insuficienta cardiaca.Nu a avut istoric de calatorie si nici contact cunoscut cu caz confirmat.La o saptamana de la primul deces inregistrat in Romania din cauza coronavirusului, bilantul negru a ajuns deja la 43 de morti. Creste accelerat si numarul imbolnavirilor, duminica fiind ziua cu cel mai mare bilant, de 363, ceea ce urca totalul la 1.815 de cazuri.Astfel, ne indreptam cu pasi repezi spre 2.000 de cazuri, ceea ce ne va aduce Scenariul 4 al epidemiei. Asta inseamna noi masuri in ce priveste restrictiile pentru populatie, dar si tratamentul bolnavilor . Pacientii cu simptome usoare vor fi lasati acasa si la ATI vor ajunge doar cei in stare critica, in timp ce medicii si asistentele cu coronavirus, dar fara simptome, vor fi chemati la munca. Se are in vedere si cresterea amenzilor pentru populatie pana la 20.000 de lei pentru cei care incalca masurile luate in stare de urgenta.