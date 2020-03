Inca un deces provocat de COVID-19 in Romania: Bilantul negru ajunge la 44

LIVE

Este vorba despre un barbat in varsta de 74 de ani, din judetul Satu Mare."In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19 care au fost testate la Spitalul Clinic Municipal Oradea. Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a fost pozitiv.Data deces: 29.03.2020 - Spital Boli Infectioase Satu Mare", se arata intr-un comunicat al GCS.Barbatul avea diabet zaharat de tip II insulino-dependent si hipertensiune arteriala.In Romania, creste accelerat si numarul imbolnavirilor, duminica fiind ziua cu cel mai mare bilant, de 363 de infectari confirmate, ceea ce urca totalul laAstfel, ne indreptam cu pasi repezi spre 2.000 de cazuri, ceea ce ne va aduce Scenariul 4 al epidemiei, iar pentru asta a fost adoptata duminica o noua ordonanta militara, ce a si intrat in vigoare, fiind publicata in Monitorul Oficial duminica seara Astfel, vor fi plafonate preturile pentru energie, gaze, apa si combustibil la nivelul de azi, 29 martie. Masuri dure sunt luate pentru personalul medical, care poate fi detasat catre spitalele de stat, inclusiv in alte judete, in functie de nevoile de personal aparute, fara a putea refuza. Totodata, spitalele sau medicii care refuza tratamentul, indiferent daca pacientii sunt confirmati pozitiv sau negativ cu coronavirus, vor fi sanctionati penal.Ministrul de Interne a precizat ca aceste masuri sunt cele mai dure din ultimii zeci de ani, dar ca sunt necesare, avand in vedere ceea ce vedem ca se intampla si in alte state de peste tot din lume. La nivel mondial, numarul total de bolnavi a depasit pragul de 700.000, iar cel al deceselor a trecut de 33.000. Cele mai multe cazuri noi sunt, pe langa Italia, in Statele Unite si in Spania.