Inca un dosar penal pentru barbatul care a bagat in carantina un cartier intreg, pentru amenintari live pe Facebok

In filmarea postata pe Facebook, barbatul de 41 de ani foloseste un limbaj trivial, amenintator in principal la adresa celor din etnia sa care spun ca de la el s-au imbolnavit de coronavirus."Ies eu din spital", ameninta barbatul.Ca urmare a aparitiei acestor imagini, politistii s-au sesizat si au intocmit dosar penal pentru tulburarea linistii si ordinii publice."In urma imaginilor aparute in spatiul public in care un buzoian de 41 de ani profera intr-o postare pe o retea de socializare injurii si amenintari cu acte de violenta unor locuitori din municipiul Buzau politistii s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari.Din primele cercetari a reiesit ca barbatul, diagnosticat cu virusul Covid-19, ar fi adresat amenintari locuitorilor pe fondul acuzelor ce i-ar fi fost aduse ca fiind responsabil de raspandirea virusului.Prin amenintarile adresate, buzoianul a creat o stare de temere in randul cetatenilor", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Buzau, Ane Marie Vrapciu.Barbatul mai are un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce ar fi mers in judetul Ialomita, unde a intrat in contact cu socrul sau din Barbulesti, ulterior confirmat cu coronavirus.De asemenea, surse din anturajul acestei familii sustin ca si socrul buzoianului ar fi venit de la Barbulesti la Buzau.Judetul Buzau numara 53 de cazuri de coronavirus, dintre care peste 30 au legatura cu cartierul Posta, aflat in carantina. Printre bolnavi se afla si cinci copii, cel mai mic avand 11 luni.