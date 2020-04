Inca un judet impune obligativitatea purtarii mastii de protectie. Sunt 11 in total

LIVE

Ziare.

com

Masura va fi valabila incepand cu 10 aprilie, astfel incat oamenii sa-si poata procura sau confectiona masti, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Prahova aproband, marti, o decizie in acest sens."Decizia a fost luata ca masura specifica pentru prevenirea raspandirii COVID-19, in special de catre persoanele asimptomatice (care nu prezinta simptome, nu cunosc ca sunt infectate, dar care pot transmite virusul altor persoane cu care intra in contact). Pe fondul crizei de masti, nu este obligatoriu ca acestea sa fie exclusiv masti medicale", anunta un comunicat dat publicitatii de Prefectura Prahova.Autoritatile stabilesc, astfel, ca cei care ies in spatiile publice pot utiliza esarfe, masti din material textil dens sau "orice alte tipuri de protectie care sa acopere nasul si gura".Purtarea acestor mijloace este obligatorie pentru cei care "se deplaseaza pe raza judetului Prahova, in special cu mijloace de transport in comun", se afla in spatii publice precum sediile unor institutii publice, spatii comerciale, piete agroalimentare, gari, autogari etc., dar si pentru cei care fac in cazul deplasari scurte, in apropierea locuintei, pentru nevoile animalelor de companie.Pana acum masura este obligatorie in Vaslui, Maramures, Iasi, Galati, Botosani, Bacau, Alba, Buzau, Hunedoara, Vrancea