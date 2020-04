Inca un medic a fost rapus de coronavirus in Romania. Anuntul l-a facut primarul

LIVE

Este vorba despre un medic de la Spitalul Municipal Brad. Acesta este al treilea deces inregistrat in randul medicilor din tara noastra."O VESTE TRISTA PENTRU COMUNITATEA NOASTRA BRADEANADin nefericire, doamna doctor Marinela Feier, medic la Spitalul Municipal Brad, dupa o lunga suferinta la sectia ATI de la un spital clujean, a pierdut in seara zilei de 27 aprilie 2020, lupta cu necrutatorul COVID-19.A fost un om deosebit si un profesionist desavarsit, dar mai ales a fost un om care a iubit mult oamenii! BUNUL DUMNEZEU SA O IERTE SI SA O ODIHNEASCA IN PACE!", a scris edilul pe contul sau de Facebook.La randul sau, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) atransmis ca "din primele informatii este vorba de un medic in varsta de 70 ani care lucra in colaborare la sectia de medicina interna la Spitalul Municipal Brad".Amintim ca luni GCS a anuntat decesul unui medic din Botosani. . Femeia a fost testata prima oara pe 24 martie, dar rezultatul a iesit negativ. Pe 19 aprilie s-a internat in sectia de boli infectioase Botosani, fiind retestata in data de 20, cand a fost primit rezultat pozitiv. Pe 24 aprilie a fost transferata la Spitalul de Infectioase Iasi. "Decesul a survenit in 27 aprilie, in jurul orelor 3:30. Suferea de diabet zaharat si cardiopatie hipertensiva", potrivit GCS.Totodata, primul deces provocat de coronavirus in randul doctorilor a fost anuntat de Ministerul Sanatatii pe 22 aprilie Barbatul, in varsta de 62 de ani, a fost medic cu specialitatea medicina interna pana in data de 6 aprilie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta cand a demisionat, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.In data de 7 aprilie a debutat simptomatologia COVID 19, iar in data de 8 aprilie a fost internat in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, acolo unde a si fost confirmat pozitiv in aceeasi zi.In 11 aprilie 2020, dupa ce starea de sanatate s-a agravat, a fost transferat la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals unde a decedat in data de 21 aprilie 2020.In prezent, in Romania sunt peste 1.000 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus.A.D.