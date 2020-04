Inca un medic a murit din cauza COVID-19. Numarul deceselor ajunge la 629

LIVE

Primele probe pentru cadrul medical au fost recoltate in data de 24 martie, iar rezultatul a iesit negativ. In data de 19 aprilie s-a internat in sectia de boli infectioase a Spitalului Judetean Botosani, iar pe 20 aprilie a fost retestat pentru COVID-19.De data aceasta rezultatul a fost pozitiv, iar pe 24 aprilie a fost transferata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.Azi noapte, in jurul orelor 3:30, medicul a murit. Suferea de diabet zaharat si cardiopatie hipertensiva.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza caEste al doilea medic roman care pierde lupta cu noul coronavirus. In 22 aprilie, Ministerul Sanatatii anunta ca a fost inregistrat primul deces al unui doctor, provocat de COVID-19. Barbatul, in varsta de 62 de ani, a fost medic cu specialitatea medicina interna pana in data de 6 aprilie in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta cand a demisionat, a transmis Grupul de Comunicare Strategica.In data de 7 aprilie a debutat simptomatologia COVID 19, iar in data de 8 aprilie a fost internat in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, acolo unde a si fost confirmat pozitiv in aceeasi zi.In 11 aprilie 2020, dupa ce starea de sanatate s-a agravat, a fost transferat la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals unde a decedat in data de 21 aprilie 2020.In prezent, in Romania sunt peste 1.000 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus.