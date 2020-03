Inca un pacient a murit la Craiova de coronavirus: Avea 70 de ani si venea din Italia

LIVE

Este vorba despre un barbat de 70 ani, care era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova. Acesta a fost confirmat pozitiv pe 19 martie.Pacientul a sosit pe 7 martie din Italia impreuna cu fiica sa, care se afla in acest moment in autoizolare.Barbatul suferea de boli preexistente pentru care urma tratament cu insulina. De asemenea, pacientul avea obezitate grad II.Luni la amiaza, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate alte 143 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si ca numarul total a ajuns la 576 de persoane.Tot luni, pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata, se aflau 5.066 de persoane pentru care se efectuau verificari pentru a depista daca au contractat COVID - 19 (coronavirus). Alte 72.247 de persoane erau in izolare la domiciliu si se aflau sub monitorizare medicala.A.G.