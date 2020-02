Inca un pacient infectat cu noul coronavirus a decedat in afara Chinei

Ziare.

Autoritatile spitalicesti au anuntat ca un barbat in varsta de 39 de ani, tratat pentru acest virus, a murit marti dimineata, dupa ce starea de sanatate s-a "deteriorat", conform AFP.Barbatul care locuia la Hong Kong plecase in ianuarie in orasul chinez Wuhan, epicentrul acestei pneumonii virale, si se intorsese pe teritoriul semi-autonom pe 23 ianuarie, cu un tren expres.De la aparitia sa la sfarsitul anului trecut in orasul Wuhan, din centrul Chinei, acest nou coronavirus a infectat peste 20.000 de persoane si s-a raspandit in peste 20 de tari.Pana in prezent, Filipine si Hong Kong sunt singurele doua teritorii care au raportat decese in afara Chinei continentale.Cea mai mare parte a deceselor din China au fost inregistrate in provincia Hubei si in capitala sa, Wuhan.Autoritatile sanitare au precizat ca vor oferi mai multe informatii pe parcursul zilei de marti.Media din Hong Kong, citand surse medicale, au relatat ca victima suferea de probleme de sanatate care i-au complicat tratamentul.