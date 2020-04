Inca un roman a pierdut lupta cu coronavirusul. Bilantul sumbru ajunge la 116

LIVE

Este vorba despre un barbat de 70 de ani din judetul Mures."Simptomatic din data de 29.03.2020, fara context epidemiologic, internat la Spitalul Clinic de Urgenta Mures in data de 01.04.2020, rezultat pozitiv pe 02.04.2020", se arata in informarea GCS remisa Ziare.com vineri dimineata.Barbatul suferea de hipertensiune arteriala. El a murit joi, pe 2 aprilie.Pana joi, la amiaza, Romania avea confirmate, in total, 2.738 de cazuri de coronavirus.A.D.