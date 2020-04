Inca un spital din Bucuresti cu cazuri de coronavirus: 7 cadre medicale de la Babes, infectate

Ziare.

"Pentru o deplina transparenta, va informam ca, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes, unitate medicala aflata in prima linie in combaterea epidemiei, in urma testarii angajatilor, sapte cadre medicale au fost depistate pozitiv pentru SARS-CoV2", a anuntat, miercuri, Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB).Aceste persoane sunt asimptomatice, sunt internate in Spitalul "Dr. Victor Babes" si au fost raportate la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, conform normelor in vigoare.Conform sursei citate, Primaria Capitalei si Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti au luat toate masurile pentru ca toate cele 19 spitale din subordine sa fie pregatite pentru a oferi servicii medicale adecvate pentru aceste cazuri.Spitalul de Boli Infectioase si Tropicale "Victor Babes" are 400 de paturi dedicate bolnavilor de COVID-19.