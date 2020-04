Inca un spital isi inchide sectii dupa ce au fost descoperite cazuri de coronavirus

Ziare.

Potrivit comunicatului, cele doua sectii au fost inchise incepand de vineri pentru o perioada de 14 zile."In conformitate cu adresele DSP nr. 11760 si 11762, din 25 aprilie 2020, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bacau a dispus inchiderea sectiilor de Ortopedie si Medicina Interna din cadrul spitalului, pentru o perioada de 14 zile incepand de la data sus-mentionata.Masura a fost instituita in urma identificarii unor cazuri de infectie cu virusul COVID-19, la nivelul celor doua sectii, cazuri evidentiate de DSP atat in urma testarilor RT - PCR, cat si dupa realizarea de anchete epidemiologice amanuntite in randul unor pacienti si al familiilor acestora", se arata in comunicat.Conducerea spitalului precizeaza ca infectiile descoperite provin din focar extern, fiind vorba de pacienti asimptomatici care nu au recunoscut, in declaratiile pe proprie raspundere, ca au avut anterior contacte cu persoane infectate.Persoanele confirmate cu COVID-19 au fost izolate si transferate la sectia de Boli Infectioase a SJU Bacau si la Spitalul Municipal Onesti, desemnat spital suport in tratarea COVID-19 in judetul Bacau."SJU Bacau a demarat deja o ancheta interna cu privire la situatia inregistrata la sectia Ortopedie, precum si raportat la modul in care au fost implementate si respectate, la nivelul sectiei mentionate, masurile de siguranta sanitara impuse in contextul pandemiei de COVID-19", se mai arata in comunicatul SJU Bacau.