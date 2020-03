Incepand din aceasta seara, romanii nu mai pot iesi din case fara un motiv bine intemeiat

Sursa: Digi24

Incepand de luni seara, de la 22:00, intra in vedere articolul 3 din ordonanta militara nr. 2 care nu mai permite romanilor sa iasa din casa noaptea fara motiv.In intervalul orar 22.00 - 06.00 oamenii pot iesi din casa doar pentru urmatoarele motive:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;e) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a oamenilor si nevoile animalelor de companie/domestice.Pentru a demonstra ca ies din casa pentru motivele de mai sus, oamenii trebuie sa aiba cu ei o declaratie pe proprie raspundere sau o adeverinta de la angajator.Declaratia poate fi scrisa "de mana" daca cetatenii nu au imprimanta acasa si trebuie sa o prezinte jandarmilor sau politistilor care o cer.Acestia au voie sa fotografieze documentele oferite de cei legitimati.