Informatii contradictorii din China: Presa scrie ca a murit medicul care a lansat un avertisment despre virusul ucigas, spitalul dezminte

Joi seara mai multe media din China au anuntata ca Li, in varsta de 34 de ani, a murit, iar un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si-a exprimat tristetea la aflarea vestii, conform unui tweet al organizatiei.Insa Spitalul Central din Wuhan a dezmintit informatiile din presa privind moartea medicului, relateaza ctvnews.Ulterior, OMS a revenit precizand ca reprezentantul sau, doctorul Mike Ryan, a fost solicitat sa comenteze informatiile privind moartea medicului si a exprimat condoleante, dar OMS nu are nicio informatie despre starea doctorului Li."In lupta impotriva epidemiei de pneumonie cu noul coronavirus, Li Wenliang, un oftalmolog al spitalului nostru, a fost din pacate infectat. In prezent, este in stare critica si incercam tot posibilul sa-l salvam", a transmis spitalul, in timpul unui eveniment social.Li Wenliang a dat lansat primul avertisment despre noul coronavirus pe 30 decembrie, cand a publicat pe grupul sau de prieteni si colegi din domeniul medical de pe aplicatia chineza de mesagerie online WeChat un mesaj in care afirma ca 7 pacienti care au frecventat o piata de fructe de mare au fost diagnosticati cu o boala asemanatoare SARS (Sindrom acut respirator sever) si au fost plasati in carantina in spitalul in care lucra.La scurt timp dupa publicarea mesajului, Li a fost acuzat de politia din Wuhan ca raspandea zvonuri si stiri false. A devenit unul dintre medicii anchetati de politie ca ar fi incercat sa dezvaluie informatii confidentiale despre acest virus mortal in primele saptamani ale epidemiei, care a contaminat peste 28.000 de persoane si a ucis peste 560.