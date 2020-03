Informatii esentiale despre COVID-19 pentru fiecare dintre noi: Cum sa te feresti, ce faci daca ai simptome si diferenta majora fata de gripa

De ce e important

Sursa: OMS

Cum se transmite noul coronavirus

simptome precum febra, dureri in gat, nas infundat, tuse si dificultati de respiratie.

Masuri esentiale, obligatorii

Spalati-va mainile de multe ori pe zi

Nu va atingeti ochii, nasul si gura cu mainile

Evitati contactul cu persoane care sunt suspecte de infectii respiratorii acute

Acoperiti-va gura si nasul daca stranutati sau tusiti

Curatati toate suprafetele cu dezinfectanti pe baza de clor sau alcool

Atentie!

Ce facem daca simtim ca avem probleme

febra, tusiti, prezentati dificultate respiratorie, dureri musculare si stari de oboseala, sunati la 112

Care este diferenta fata de gripa?

Ce se intampla daca nu respectam masurile impuse de autoritati

Surse de informatii credibile

Tel verde 0800 800 358

+4021.320.20.20

Cele mai importante sunt masurile de igiena, insa este esential si sa respectam noua regula introdusa de autoritati, aceea de a limita deplasarile si contactul cu ceilalti.Pentru ca exista o perioada de incubatie in care putem transmite virusul fara sa stim, dar si pentru ca exista purtatori asimptomatici. Trebuie sa fim constienti ca nimeni nu trebuie sa se considere protejat, virusul nu alege, nu tine cont de pozitia sociala, de exemplu.Au fost depistati pozitiv seful Armatei din Italia, ministrul Culturii din Franta si 5 deputati francezi, o persoana de la Casa Alba (chiar din apropierea presedintelui Trump), iar in Iran au murit pana acum doi demnitari si peste 20 s-au imbolnavit. Presedintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, a decis sa se autoizoleze ca sa isi protejeze colegii dupa ce a calatorit in tara sa natala, care ieri a devenit "rosie", intrand cu totul in carantina.La nivel mondial au fost anulate concerte, turnee, evenimente sportive, alte evenimente culturale de mai mica sau mai mare amploare. Toate aceste informatii trebuie sa dea oricui de gandit.Pe de alta parte, China, tara in care a izbucnit epidemia cu Covid-19, a luat masuri rapide si de amploare, iar graficele arata ca deciziile au fost bune, numarul de cazuri fiind acum in scadere. In schimb, in unele tari europene, precum Italia sau Spania, autoritatile au fost mai lente, iar rata deceselor a crescut exponential.In acelasi timp, medici din Italia si Franta direct implicati in batalia cu Covid-19 au avertizat asupra riscului blocarii sistemelor sanitare, in cazul in care numarul de cazuri creste foarte mult. "", relateaza medici italieni citati de Franceinfo.fr NU vrem sa cream panica, vrem doar sa va informam si sa va responsabilizam.Ministerul Sanatatii ne informeaza prin intermediul materialelor video ca virusul Covid-19 se transmite prin contact direct, prin secretii respiratorii elimitate prin tuse sau stranut si prin atingerea suprafetelor contaminate.Inca nu se stie cat timp supravietuieste virusul pe suprafete, insa poate fi eliminat cu dezinfectanti pe baza de alcool.In cele mai multe cazuri, noul coronavirus provoacaPentru unele persoane, aceste simptome pot fi severe si pot evolua catre pneumonie. De exemplu, persoanele in varsta si persoanele cu afectiuni medicale, cum ar fi diabet, tensiune arteriala ridicata, probleme respiratorii si boli de inima, par a fi mai vulnerabile la imbolnavirea severa.In cazul unei evolutii negative, pacientul face pneumonie interstitiala sau ii cedeaza rinichii, existand marele risc de deces.Inca de la primele semne ca noul coronavirus va ajunge in Romania autoritatile au spus clar ce trebuie sa facem si DE CE:Spalarea si dezinfectarea mainilor sunt actiuni decisive pentru a preveni infectia. Mainile se spala cu apa si sapun, cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apa si sapun, puteti folosi un dezinfectant pentru maini pe baza de alcool de 60%. Spalarea mainilor elimina virusul.Utilizarea mastii de protectie ajuta si limiteaza raspandirea virusului, dar trebuie sa fie folosita impreuna cu celelalte masuri de igiena printre care spalarea mainilor pentru cel putin 20 de secunde.Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra in corp prin ochi, nas si gura, astfel evitati atingerea, daca nu v-ati spalat bine mainile. Mainile intra in contact cu suprafetele contaminate de virus raspandindu-se in tot corpul.Mentineti distanta de cel putin 1 metru intre dumneavoastra si alte persoane, in special cand acestea tusesc, stranuta sau au febra, deoarece picaturile de saliva pot transmite virusul de la o distanta apropiata.Daca aveti infectie respiratoare acuta, evitati apropierea de alte persoane, tusiti cu gura acoperita sau intr-un servetel de preferat de unica folosinta, purtati masca de protectie si spalati mainile.Daca in momentul in care tusiti, va acoperiti gura cu mainile, puteti contamina obiecte sau persoane cu care veniti in contact.Dezinfectantii chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19) sunt dezinfectanti ce contin clor, innalbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul si farmacistul dumneavoastra vor sti ce sa recomande, ne asigura MS."Nu luati medicamente antivirale si nici antibiotice decat in cazul in care va prescrie medicul" si "Nu este necesar a se folosi masti de protectie suprapuse una peste alta".De la primele simptome, ne izolam la domiciliu si contactam telefonic medicul de familie, ne indeamna Ministerul Sanatatii."Perioada de incubatie a noului coronavirus este cuprinsa intre 1 si 14 zile. Daca v-ati intors dintr-o calatorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai putin de 14 zile sau ati intrat in contact cu persoane care s-au intors din China sau zonele in carantina din Europa de mai putin 14 zile si avetipentru a primi informatii necesare", se arata in materialul informativ.In cazul in care specialistii vor aprecia ca exista o suspiciune de infectare cu Covid-19, bolnavul este preluat cu izoleta si dus intr-unul din spitalele special amenajate. De asemenea, contactii lui sunt izolati la domiciliu, testati si, daca este cazul, plasati in carantina.Fiecare dintre noi a auzit cel putin o persoana spunand ca masurile autoritatilor sunt exagerate, pentru ca, nu-i asa?, si gripa e periculoasa, avem deja cateva zeci de decese, dar nimeni nu intra in carantina din cauza ei.Comparatia nu sta in picioare, spun specialistii.Similaritatile ar fi ca amandoua infectiile pot provoca probleme respiratorii grave si chiar decesul, amandoua se transmit prin contact si picaturi de saliva, iar masurile de preventie sunt cam aceleasi.In schimb, Covid-19 are o rata de transmitere de 2-2,5 (fata de 1-1,8 in cazul gripei) si, mai grav, numarul de imbolnaviri severe si al deceselor este mai mare.O explicatie mai tehnica, dar lamuritoare a fost postata pe Facebook de un medic italian : "", ni se spunea la scoala. Asa se intampla si in cazul de fata. Deja au fost deschise dosare penale pentru cei care au fost prinsi ca au iesit din izolarea la domiciliu impusa de autoritati si s-au dat amenzi usturatoare.Pe Internet apar tot felul de studii nefondate, zvonuri alarmiste sau manipulari care pot face foarte mult rau, de aceea este bine sa te informezi din surse autorizate.Guvernul a pus la dispozitie de mai mult timp unpentru cetateni."TelVerde este pentru informare, NU este pentru urgente!. La acest numar de telefon sunati gratuit din orice retea de telefonie fixa sau mobila, zilnic, intre 8:00 - 23:00, pentru a obtine informatii suplimentare despre noul tip de infectie cu Covid-19. Sunati NUMAI in situatii justificate, pentru a nu bloca linia alocata", informeaza MS.De asemenea, Ministerul de Externe a pus la dispozitie un numar de telefonpentru romanii din strainatate, la care pot afla informatii la care se poate suna din orice retea, cu tarif normal, 24 de ore din 24. Linia telefonica este destinata strict informarii cetatenilor.Alte surse credibile cu informatii la zi:- Site-ul Ministerului Sanatatii - Site-ul Ministerului de Interne , unde sunt postate comunicate cu toate datele la zi si deciziile Comitetului National pentru Situatii speciale de Urgenta- Aplicatia European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC De asemenea,si va transmite zilnic in format