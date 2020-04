Inghesuiala de nedescris la Cluj: Peste 1.500 de oameni asteapta ingramaditi, sa zboare la munca in Germania (Video)

Ziare.

Din imagini reiese clar ca nu se respecta restrictiile impuse de autoritati privind distantarea sociala din cauza epidemiei de COVID-19. Jurnalistii de la Cluju.ro estimeaza ca in zona respectiva ar fi simultan aproape 1.500 de pasageri.Conform sursei citate, este vorba despre romani care pleaca la munci agricole in Germania, cu 13 curse de tip charter, special organizate pentru eiDigi24 relateaza ca ar fi fost circa 1.700-1.800 de oameni care au asteptat cateva ore, impreuna, in parcarea aeroportului. De vina ar fi firmele private care au semnat contractele de munca si care i-au adus pe angajati cu autocarele la primele ore ale diminetii, toti odata, desi zborurile sunt programate intre orele 14 si 21.Parcarea este gestionata de un operator privat, conform deciziei Consiliului Judetean, iar acesta va fi sanctionat.Contactat de Cluju.ro, prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat ca "organizarea apartine firmelor private care s-au ocupat si de contractele lor de munca"."Am trimis acolo jandarmi pentru a asigura ordinea publica. Inspectoratul de Politie Judetean Cluj va face verificarea respectarii masurilor care trebuiau luate de organizatori", a mai spus prefectul.Digi24 relateaza ca in interiorul aeroportului pasagerii au putut respecta distanta si celelalte masuri impuse prin ordonanta militara.Reamintim ca incepand de astazi Clujul este primul judet care a introdus supravegherea si monitorizarea aeriana, cu ajutorul dronelor, pentru a putea fi observate si inregistrate aglomerarile si zonele in care nu se respecta distantarea sociala.C.B.