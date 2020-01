Ingrijorare in China: Cazul unui baiat de 10 ani ar putea fi dovada ca noul coronavirus se raspandeste si fara simptome

Ziare.

Baiatul, originar din Shenzhen, a mers impreuna cu alti membri ai familiei in vizita la rude din Wuhan, pe 29 decembrie 2019, cu ocazia Anului Nou. In timp ce parintii si bunicii sai au inceput sa prezinte simptome ale gripei si au primit tratament atunci cand s-au intors in orasul lor natal, baiatul de 10 ani parea sa fie complet sanatos. El a fost diagnosticat totusi cu virusul 2019-nCoV, dupa ce parintii lui au insistat sa fie testat."Este posibil sa existe persoane care raspandesc virusul, in focare mici, dar care nu merg la spital, deoarece nu se simt atat de rau", a declarat Ralph Baric, profesor de microbiologie si imunologie la Universitatea din Carolina de Nord, care a studiat coronavirusurile timp de zeci de ani si a avertizat cu privire la amenintarea lor inainte de epidemia de SARS din 2003, scrie sursa citata.Cazuri similare au aparut si in afara teritoriului Chinei., au fost legate de prezenta unei persoane din China la un eveniment organizat de o companie si care nu a prezentat niciun simptom pe timpul sederii in Germania."Aceste cazuri atipice de pneumonie ar putea servi drept o posibila sursa de propagare a epidemiei", a precizat Kwok-Yung Yuen, de la Universitatea din Hong Kong, potrivit revistei Lancet.