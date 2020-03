INSP a actualizat algoritmul de testare pentru COVID-19

Ziare.

Potrivit documentului elaborat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile , in vederea optimizarii activitatilor de testare pentru COVID-19, de internare si de externare, se cere respectarea noilor recomandari.Strategia trebuie sa fie axata pe, in vederea limitarii transmiterii, si pe obtinerea de dovezi de transmitere comunitara nedetectata, arata sursa citata.Astfel, prioritizarea testarii in ordinea descrescatoare a importantei este:* Persoane simptomatice cu istoric de calatorie internationala;* Contacti apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate;* Personal medico-sanitar simptomatic;* Cazuri de pneumonie fara alta etiologie, din toate categoriile de varsta si din toate spitalele;* Cazuri de SARI fara alta etiologie, din toate categoriile de varsta si din toate spitalele;* Persoane institutionalizate simptomatice;* Pacienti inainte de procedura de transplant (asimptomatici) si donatorii de celule stem hematopoietice inainte de donare., atat in sistemul public, cat si in cel privat.Potrivit documentului,In aceste cazuri este prevazuta testare ulterioara la aparitia simptomatologiei in decurs de 14 zile de la ultimul contact, respectiv de la data intrarii in Romania.