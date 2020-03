INSP a modificat criteriile de testare si internare pentru noul coronavirus: Cine va avea prioritate de acum inainte

1. Persoane simptomatice cu istoric de calatorie internationala;

2. Contacti apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate;

3. Personal medico-sanitar (inclusiv asimptomatic) contact apropiat cu caz confirmat;

4. Cazuri de SARI (sindrom respirator acut) fara alta etiologie (negativi la test de gripa), din TOATE categoriile de varsta si din TOATE spitalele;

5. Persoane institutionalizate simptomatice

Testarea se face DOAR la recomandarea medicului

Ziare.

com

"In aceste conditii strategia trebuie sa fie axata pe", se arata in comunicatul INSP Astfel, prioritizarea testarii in ordine descrescatoare a importantei este urmatoarea:, atat in sistemul public, cat si in cel privat de sanatate", se mai precizeaza in comunicatul citat.In acelasi document, INSP precizeaza care sunt criteriile in baza carora pacientii vor fi internati, izolati in spital, izolati in casa sau bagati in carantina.Modificarea criteriilor de testare a survenit ca urmare a faptului ca in Romania s-au inregistrat mai multe decese, dar si mai multe cazuri de infectare in randul cadrelor medicale care au intrat in contact cu pacientii. Doua situatii de acest fel s-au inregistrat la Spitalul "Dimitrie Gerota" din Capitala si la Spitalul Judetean Suceava.C.B.