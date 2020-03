Inspectoratul General al Politiei Romane s-a sesizat din oficiu privind informatiile false despre coronavirus

Ziare.

com

Infractiunea este prevazuta in Codul penal si pedepsita cu inchisoare de la 1 la 5 ani."Infirmam in mod categoric informatiile vehiculate prin intermediul retelelor sociale, folosindu-se inclusiv canale de comunicare privata, pentru diseminarea ipotezei 'inchiderii/carantinarii' municipiului Bucuresti. NU exista nicio discutie despre ' inchiderea/carantinarea' Capitalei sau a vreunui oras din Romania! Avertizam asupra faptului ca, in ultima perioada, in mod sistematic, sunt transmise informatii false, fie prin intermediul retelelor sociale, fie in unele cazuri prin intermediul anumitor publicatii", mentioneaza sursa citata.GCS constata ca este vorba de un "fenomen (...) programatic, alimentat de intentii ostile ordinii sociale si de o agenda contrara interesului public". "Aceasta situatie devine cu atat mai grava in contextul actiunilor de prevenire a raspandirii pe teritoriul Romaniei a noului coronavirus (COVID-19), intrucat determina comportamente sociale nejustificate", se mai arata in comunicatul GCS.Potrivit sursei citate, autoritatile au luat in discutie evolutia situatiei din ultimele zile si gravitatea vehicularii de informatii false "de natura sa determine panica in randul cetatenilor"."In acest context, Inspectoratul General al Politiei Romane s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de 'comunicarea de informatii false', fapta prevazuta de art. 404 Cod penal si pedepsita cu inchisoare de la 1 la 5 ani. Facem apel la responsabilitate catre toate institutiile de presa sa nu dea publicitatii informatii care nu sunt verificate din surse oficiale", precizeaza GCS.Autoritatile fac apel la cetateni sa nu raspandeasca pe retelele de socializare sau pe alte canale informatii care nu provin din surse oficiale.