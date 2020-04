Institut britanic: Decesele din cauza COVID-19 in Anglia sunt cu 15% mai multe decat cele raportate

LIVE

"Ultimele date in cifre comparabile in privinta deceselor cauzate de COVID-19 (boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus SARS CoV-2) la data de 3 aprilie arata ca exista un total de 6.235 de morti in Anglia si Tara Galilor", a anuntat Nick Stripe, insarcinat cu analize sanitare la Institut (Office for National Statistics, ONS), noteaza Reuters."Analizand datele cu privire la Anglia, (aceste cifre) sunt cu 15% mai mari decat cele comunicate de catre NHS (Serviciul National britanic de Sanatate, National Health Service), in masura in care ele integreaza toate mentiunile COVID-19 de pe certificatele de deces, inclusiv suspiciunile de COVID-19 si mortile in populatia generala - care nu au avut loc in spital", subliniaza el.Potrivit ONS, in saptamana 30 martie-3 aprilie, certificatele de deces care mentionau COVID-19 au reprezentat 21,2% din toate decesele in Regatul Unit, dupa ce ele au reprezentat 4,8% din totalul deceselor in saptamana dinainte.Citeste si: Consilier medical al guvernului britanic: Rata deceselor din Marea Britanie ar putea fi cea mai mare din Europa