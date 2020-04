Institut din SUA: 13 aprilie, ziua cu cele mai multe decese din cauza COVID-19 in Romania. 8 mai, niciun deces

LIVE

Institutul pentru Masuratori si Evaluare in domeniul Sanatatii (IHME) care functioneaza in cadrul Universitatii Washigton a realizat mai multe previziuni despre evolutia COVID-19 in lume.Previziunile pentru Romania iau in calcul pastrarea masurilor de distantare sociala pe tot parcursul lunii mai. Potrivit proiectiei si calculelor matematice realiate de spcialisti, 13 aprilie este ziua in care se vor inregistra cele mai multe decese din cauza COVID-19.36 de persoane isi vor pierde viata din cauza noului coronavirus in ziua de 13 aprilie, iar 8 mai va fi prima zi fara decese in Romania.Sistemul medical va fi cel mai solicitat pe 11 aprilie.In doar 3 zile, vor fi necesare 1.301 de paturi in spitale, dintre care 299 de paturi la ATI dintr-un total de 1.772 de paturi ATI cat are Romania.254 de persoane vor avea nevoie de paturi ATI cu ventilatie invaziva pentru a-i ajuta sa respire in urma complicatiilor generate de COVID-19.Numarul total de decese estimat de Institutul pentru Masuratori si Evaluare in domeniul Sanatatii este de 804 pana pe 4 august 2020.