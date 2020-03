Institutul Cantacuzino anunta ca poate procesa 250 de teste pe zi

Ziare.

Colonelul Florin Oancea a explicat, intr-un interviu, care este diferenta dintre boala COVID-19 si virusul SARS - COV2."Daca intelegem prin starea de operativitate a Institutului Cantacuzino in relatia cu pandemia de COVID-19, marea problema a omenirii, in acest moment, putem spune ca Cantacuzino este pregatit, suta la suta. Starea de operativitate este de suta la suta pentru testarea in masa a persoanelor suspecte de infectie cu SARS-COV2, asa cum se numeste virusul. De-asta trebuie sa intelegem diferenta dintre boala care este COVID-19 si virusul SARS-COV2, care a impanzit intreaga lume. Deci, Cantacuzino poate sa sprijine autoritatile locale, atat Ministerul Sanatatii cat si directiile de sanatate publica in diagnosticarea infectiei cu SARS-COV2", a explicat Oancea pentru Pro Patria.Momentan, capacitatea Institutului Cantacuzino este de a testa 250 de probe pe zi."Capacitatea Institutului Cantacuzino este de a procesa in jur de 250 de probe pe zi. Au fost si zile cand, poate s-a lucrat 24 din 24 si am ajuns, poate, spre 350 de probe pe zi. Insa, pentru a nu risca contaminarea personalului, pentru a nu risca rezultatul unui test, Cantacuzino poate, in momentul asta, 250 de probe pe zi", mai spune Oancea.Colonelul a vorbit si de spitalul de la Ana Aslan si despre clasificarea spitalelor militare."Trebuie sa intelegem ca aceste clasificari, aceste capabilitati, reprezinta cam ce poate sa faca o formatiune medicala. Nu exista un design, nu exista un model. Este ceea ce poate sa faca acea capabilitate. Daca la nivel de ROL1, aflat in sprijinul unor unitati de nivel batalion, putem sa facem doar triajul si mentinerea functiilor vitale, evacuare catre formatiunile medicale de nivel 2 sau 3, cum am spus, la nivel de ROL2 apare deja controlul primar al traumei.Acela inseamna ca este o facilitate medicala cu posibilitati de interventii chirurgicale, dar nu interventii de tratament, cat mai degraba de salvare a vietii, a membrelor, a functiilor anumitor organe. Si mergem mai departe, catre formatiuni medicale de ROL3 si ROL4, care asigura, in mare parte, chiar un tratament definitiv al pacientilor.Trebuie sa ne gandim, vorbim pacient abia catre ROL-ul 2 sau 3. Pana atunci, la ROL-ul 1 avem raniti . Aceea este o formatiune medicala unde avem raniti, acolo ajung ranitii, si abia pacientii vin spre ROL2, ROL3. Devin, spre exemplu ROL-ul 3 este de fapt un spital, asa cum il stim in viata de zi cu zi", a declarat colonelu..Intrebat in legatura cu faptul ca Institutul Cantacuzino a primit invitatia, de la Organizatia Mondiala a Sanatatii, pentru participarea cu Laboratorul National de Referinta pentru Gripa, la procedurile de testare pe COVID-19 si semnificatia acestui lucru, colonelul Florin Oancea a declarat:"Trebuie sa plecam de la un lucru, nu stiu daca-l cunoaste foarte multa lume, dar Institutul Cantacuzino, prin laboratorul pe care-l are si fiind un institut de referinta pentru gripa, intr-adevar, in relatia cu Organizatia Mondiala a Sanatatii are acest titlu de Laborator de Referinta pentru Gripa. Plecand de la acest Laborator de Referinta, in momentul acesta, Cantacuzino se afla in proces de dezvoltare, organizare si acreditare a unui nivel, un alt laborator care asigura biosecuritate de nivel 3, care sa ne permita si izolarea, secventierea acestui coronavirus Iar daca nu reusim in timpul acestei pandemii, sa reusim in timpul viitor sa cunoastem ce ne-a lovit. Asta ne propunem acum. Avem specialistii, bine, ar trebui sa parcurga o etapa de pregatire. Virusul, coronavirusul in sine nu este foarte agresiv, este poate un virus de nivel 2 care necesita o biosecuritate de nivel 2, dar, acest SARS-COV2, prin infectiozitatea lui, prin rata mare de transmitere a fost, si vedem acum, si prin patogenitatea lui, a fost clasificat ca un virus care necesita o biosecuritate de cel putin nivel 3. Cantacuzino, in momentul asta, este 2+, suntem, ne-a prins pandemia fix in procesul de acreditare catre un laborator de biosecuritate de nivel 3".Nivelul trei inseamna in primul rand securitate , explica, de asemenea, comandantul Institutului Cantacuzino."Inseamna securitate atat a personalului care manipuleaza aceste tulpini de virus cat si securitatea populatiei. Adica, trebuie sa intelegem ca, in acel biolaborator nu riscam contaminarea propriului personal sau contaminarea populatiei din zona respectiva. Sunt niste circuite speciale, sunt niste proceduri speciale, niste standarde de operare, ceva de genul 'de acolo nu iese nimic'. Catre asta trebuie sa, catre asta tindem", spuen Oancea.Comandantul Institutului Cantacuzino mai spune ca pentru a putea produce vaccinuri, institutia pe care o conduce trebuie sa respecte anumite reguli de siguranta."Toata lumea, cand vorbeste despre Institutul Cantacuzino, vorbeste despre vaccin. Deci Institutul Cantacuzino este asociat cu speranta de vaccinuri in Romania. Pentru a produce aceste vaccinuri trebuiesc respectate anumite reguli de siguranta, anumite reguli de bune practici medicale. In momentul asta, Cantacuzino are dezvoltata, intr-adevar, partea experimentala de producere a acestor vaccinuri. Dar, pentru a produce, pentru a iesi pe piata, trebuie sa parcurga aceste etape de verificare. Exista o munca de cercetare inainte sa poti sa iesi pe piata cu un anumit vaccin", a mai declarat col. Florin Oancea.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.915 de teste pentru coronavirus, din care 40 in unitati medicale private.