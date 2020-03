Interdictia de intrare in Statele Unite a fost extinsa si la Regatul Unit si Irlanda

Ziare.

com

Presedintele american a confirmat intr-o conferinta de presa ca aceasta masura va afecta in curand si aceste doua tari.''Suspendam toate calatoriile din Regatul Unit si Irlanda. Aceasta masura va intra in vigoare luni, la miezul noptii'', ora Washingtonului, marti la 04:00 GMT, a precizat vicepresedintele american Mike Pence.''Americanii din Regatul Unit si Irlanda pot veni acasa'', precum si ''rezidentii permanenti'' din Statele Unite care se afla in aceste doua tari, a mentionat el. Cu toate acestea, ei vor trebui sa tranziteze un numar limitat de aeroporturi unde vor fi supusi unor controale.Presedintele Trump a provocat o surpriza anuntand miercuri suspendarea pentru 30 de zile a intrarii pe teritoriul Statelor Unite a cetatenilor straini care au stat in ultimele 14 zile in 26 de tari europene. Interdictia a intrat in vigoare sambata la ora 03:59 GMT.Aceasta masura, puternic criticata de Uniunea Europeana, a provocat si o alta controversa deoarece nu viza initial Regatul Unit, chiar daca epidemia de coronavirus incepe sa se raspandeasca rapid in aceasta tara.