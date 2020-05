Interzis la proteste dupa 15 mai. Cum s-ar putea desfasura nuntile, botezurile si inmormantarile

Ziare.

Ministrul Afacerilor Interne a postat in transparenta decizionala propunerea privind setul de masuri de prevenire si control a virusului SARS-CoV-2, masuri aplicabile dupa ridicarea starii de urgenta, incepand cu data de 15 mai 2020.Alte activitati permise sunt cele de ingrijire personala care se desfasoara in spatiile special destinate si cu respectarea stricta a masurilor de prevenire si protectie, pregatirea sportivilor de performanta in cantonamente strict supravegheate organizate in cadrul unor centre dedicate izolate fata de exterior pe toata perioada pregatirii, cu testarea pentru COVID-19 la intrarea si iesirea din cantonament, verificarea zilnica a starii de sanatate de catre medicul echipei si asigurarea in cadrul centrului a intregului personal auxiliar necesar functionarii, precum si activitatile culturale desfasurate in spatiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor si a salilor de expozitii, cu asigurarea materialelor de dezinfectie a mainilor la intrarea in incinta, purtarea obligatorie a mastii, realizarea unor circuite separate de intrare, respectiv iesire, dezinfectarea cailor de acces si a suprafetelor cu care vizitatorii pot veni in contact, cel putin de 2 ori pe zi din care o data la jumatatea programului si o data la finalul acestuia;Vor mai fi permise activitatile reacreativ-sportive individuale desfasurate in aer liber (ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit si altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.Se pastreaza interdictia de organizare si desfasurare a urmatoarelor activitati: mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte, sau orice alte intruniri in spatii deschise; activitati culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, de tratament balnear desfasurate in spatii inchise.Vor fi permise organizarea activitatilor de preparare a hranei, cat si de comercializare a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, care nu presupun ramanerea clientilor in spatiile destinate acestui scop, precum cele de tip "drive-in", "room-service", livrare la client, take-away, etc.Va fi mentinuta suspendarea activitatii de servire si consum al produselor in restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice (in spatiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cat si la terasele din exteriorul locatiilor).Va fi mentinuta si suspendarea temporara a activitatilor de comercializare cu amanuntul a produselor si serviciilor in centrele comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi operatori economici.Vor fi permise vanzarea produselor electronice si electrocasnice, doar daca operatorii economici asigura livrarea acestora la domiciliul/sediul cumparatorului, precum si activitatea desfasurata de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei si este intrerupta comunicarea cu restul complexului. Personalul angajat are obligatia de a purta in permanenta masca, ce va fi schimbata la un interval de cel mult 4 ore, iar operatorul economic va asigura solutii de dezinfectie a mainilor in zona de acces in incinta.