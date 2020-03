Intrebari si raspunsuri despre COVID-19: E bine sa te dai cu dezinfectant? Se transmite prin apa sau mancare?

Transmitere

Mituri si dezinformari

Munca/viata

Familie

Calatorii

Tratament si preventie

Noul coronavirus se poate transmite prin apa, de exemplu la piscina sau sauna?

Cat de sigura e mancarea livrata acasa de restaurante?

Cat timp vom fi nevoiti sa pastram distanta fata de ceilalti?

Care sunt principalele simptome?

Cum poate transmite virusul o persoana infectata, dar asimptomatica?

E bine sa dau cu spray dezinfectant asupra mea sau a copiilor?

Am auzit ca exista remedii naturiste care previn infectia sau chiar vindeca. E adevarat?

Daca un bolnav ajunge sa faca pneumonie, ce antibiotic este eficient?

Ziare.

com

Informatiile apar pe site-ul CNN , care a deschis o pagina speciala unde cititorii din toata lumea pot pune intrebari despre COVID-19, pana acum fiind inregistrate peste 50.000 de cereri de informatii.Raspunsurile sunt selectate si grupate in sase categorii:Iata cateva dintre cele mai interesante sau neobisnuite intrebari si raspunsurile la ele, oferite de expertii consultati de CNN:"Nu exista vreo dovada ca noul coronavirus se transmite la oameni prin intermediul piscinelor sau saunelor. Mentinerea acestora in stare perfecta de curatenie, prin dezinfectie (cu clor sau alte substante specifice), ar trebui sa inlature sau sa inactiveze virusul care produce COVID-19", este raspunsul oferit de Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC).Pentru moment, oficialii din sanatate spun ca cea mai sigura masura de preventie este pastrarea distantei fata de ceilalti, cata vreme este vorba despre o infectie respiratorie.In ceea ce priveste apa potabila, medicii spun ca nu este cazul sa va faceti griji, pentru ca majoritatea companiilor care se ocupa de acest domeniu folosesc sisteme de dezinfectie care inlatura sau inactiveaza SARS COV-2.Este sigura, dar ar fi bine sa aruncati ambalajele. Nu exista nicio dovada ca noul coronavirus se transmite prin mancare, el se transmite prin picaturi de saliva, dar este o idee buna sa dezinfectati casoletele si sa va spalati foarte bine pe maini cu sapun dupa ce le atingeti, inainte de a le deschide.Cu totii avem reflexul de a duce mana la ochi, nas sau gura fara sa ne dam seama, acestea fiind principalele porti de intrare a virusului in organism.Probabil cateva luni, dar e bine sa stiti de pe acum ca masura autoizolarii se va lua, probabil, "iar si iar", pentru ca vor exista valuri de transmitere a bolii. Un studiu realizat de Imperial College (Londra) sugereaza ca este bine ca astfel de masuri drastice sa fie instituite "pentru cinci luni, cu strictete", dupa care probabil se va trece la o perioada de relaxare, si tot asa.Febra, tuse uscata si dificultati de respiratie. Acestea sunt principalele simptome care pot sugera ca aveti COVID-19. Ele pot aparea oricand in intervalul 2-14 zile de la infectare.Raspunsul e simplu. Atunci cand cineva, oricine, vorbeste, picaturi de saliva ajung in aer, de unde virusul poate fi inhalat. Apoi, un infectat asimptomatic isi freaca nasul sau isi atinge gura, fara sa isi dea seama, iar ulterior pune mana pe diverse suprafete, de unde virusul este preluat pe degete de altcineva, explica medicul Anne Rimoin, epidemiolog si profesor la UCLA.Pe de alta parte, OMS precizeaza explicit ca nu exista nicio dovada ca acest tip de virusuri se transmite odata cu transfuzia de sange sau alte componente ale sangelui , asa ca nu trebuie sa va temeti de asta.Nu! Si nu numai pentru ca produsele respective nu actioneaza asupra acestui tip de suprafete, dar ele pot fi toxice pentru corpul dvs.Exista dezinfectanti permisi, cum ar fi spirtul, dar daca virusul a intrat deja in corpul dvs, nu mai aveti ce face, chiar daca va dati cu spirt pe maini sau sub nas, de exemplu. "Va rugam, nu beti dezinfectanti chimici!", este mesajul transmis de CNN, dupa ce s-au inregistrat astfel de cazuri in SUA.Nu exista dovezi in acest sens. Nu exista vreo dovada ca usturoiul, apa fiarta, vitamina C sau alte produse de acest gen vehiculate pe Internet protejeaza impotriva noului coronavirus.Antibioticele nu sunt eficiente in cazul COVID-19 pentru ca vorbim despre o infectie virala, nu bacteriologica."In schimb, cei care sunt spitalizati dupa ce fac pneumonie pot primi antibiotice, pe langa celelalte masuri specifice, in cazul in care se dovedeste ca au dezvoltat si o co-infectie de natura bacteriologica", informeaza OMS.C.B.