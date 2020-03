Intreg Spitalul Gerota intra in carantina. Toti pacientii si personalul medical raman inchisi acolo 14 zile

Ziare.

Astfel, toti pacientii si personalul medical care se afla in Spitalul Gerota vor ramane acolo impreuna pentru urmatoarele 14 zile."Spitalul Gerota este de azi introdus in carantina, astfel incat pacientii si personalul raman in carantina timp de 14 zile", a anuntat Arafat intr-o conferinta de presa, dand asigurari ca pacientii vor beneficia de toata ingrijirea de care au nevoie si li se vor face toate analizele si investigatiile necesare.Arafat a confirmat ca femeia diagnosticata miercuri este medic la acest spital si ca ancheta epidemiologica continua pentru a identifica toate persoanele care au intrat in contact cu ofiterul in rezerva.Amintim ca barbatul, ofiter in rezerva al MAI, a fost confirmat cu coronavirus luni seara, 9 martie.El a fost internat in data de 5 martie la Spitalul de Urgenta "Dimitrie Gerota" din Bucuresti, avand o simptomatologie total diferita fata de definitia de caz pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, au anuntat autoritatile.La cateva zile dupa internare, pacientul a dezvoltat o simptomatologie pulmonara foarte agresiva, fapt ce i-a determinat pe medicii care il aveau in observatie sa solicite, luni, efectuarea testului pentru COVID - 19.El a sustinut, in mod fals, ca nu a calatorit recent in niciun stat din zonele considerate de risc maxim. Ulterior, s-a descoperit ca pacientul fusese in Israel.Intre timp, fiul, nora gravida si nepoata de 3 ani barbatului au fost si ei confirmati cu noul coronavirus