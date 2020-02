Iohannis a convocat CSAT miercuri, pentru coronavirus

Ziare.

Astfel, sedinta CSAT este convocata miercuri, incepand cu ora 14:00."Lucurile s-au schimbat rapid in ultimele zile. Situatia din Italia genereaza multa ingrijorare, inclusiv in randul cetatenilor romani, ceea ce e de inteles. Eu sunt in contact permanent cu institutiile statului roman pentru a monitoriza ceea ce se intampla in zonele aflate in carantina si in care locuiesc romani.Vreau sa fiu foarte clar.", a precizat Iohannis, luni seara.Seful statului a facut si un apel la calm catre cetateni, sa se informeze corect, sa fie vigilenti si sa respecte normele de igiena si sfaturile pe care le dau medicii pentru a se proteja."Fac un apel si la mass-media sa evite senzationalul. Nu in ultimul rand, fac apel la politicieni sa nu speculeze aceasta situatie in mod oportunist. Am observat mai multe luari de pozitie in care unele persoane fac declaratii alarmiste de natura sa sperie cetatenii. Le cer sa inceteze imediat cu aceasta atitudine", a adaugat Klaus Iohannis.Intrebat cum considera ca gestioneaza autoritatile criza coronavirusului, in conditiile in care primul deces a fost confirmat in Italia in urma cu doua zile, dar MAE a dat avertisment luni, Iohannis a replicat:"Autoritatile se misca bine si e foarte important sa luam noi masurile de preventie. Acestea au fost discutate si astazi, pentru a accentua si a sublinia importanta acestora si pentru a le intari am decis sa convoc CSAT".Jurnalistii au vrut sa stie si daca seful staului crede ca ca e nevoie de controale mai stricte la intrarea in tara: veti cere un plan de actiune?"Un plan de actiune exista. De cateva saptamani a fost propus un set de masuri, masuri care se pun in practica. E posibil sa avem nevoie de mai multe masuri si de accea am convocat CSAT", a venit si raspunsul presedintelui.Precizam ca numarul deceselor provocate de coronavirus in Italia a crescut la sapte luni, dupa ce autoritatile au anuntat ca numarul celor infectati a ajuns la 219.Italia a devenit a treia tara, la nivel global, cu cel mai mare numar de cazuri de coronavirus, dupa China si Coreea de Sud.