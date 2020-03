Iohannis a decretat starea de urgenta: Se pot plafona preturile la alimente, carburant si utilitati. Pot fi inchise gradual traficul si frontierele. Vezi decretul (Document)

UPDATE 16:15

Romania intra intr-o noua etapa

Seful statului a subliniat ca unele masuri vor fi instituite gradual, pe masura evolutiei epidemiei cu Covid-19. Decretul se refera la domenii precum sanatate, economie si ordine publica, dar nu numai.Astfel, scolile raman inchise cel putin 30 de zile, cat dureaza starea de urgenta, vor fi adoptate o serie de masuri economice pentru sustinerea angajatorilor si angajatilor, se pot plafona unele preturi, iar in justitie vor continua numai cazurile de maxima urgenta.O atentie sporita este acordata achizitiei de echipamente si medicamente pentru lupta cu coronavirusul.Deocamdata nu se inchid frontierele sau Capitala, aceste masuri putand fi insa luate in functie de evolutia epidemiei.Presedintele Iohannis a facut inca o data apel la cetateni, rugandu-i sa respecte masurile impuse de autoritati in aceste conditii exceptionale.Masurile au intrat in vigoare, fiind deja publicate in Monitorul Oficial nr. 0212 din 16 martie 2020, urmand ca Parlamentul sa le aprobe in termen de 5 zile.- Incepand de astazi se instituie starea de urgenta pe. Pandemia nu poate fi stopata decat prin masuri exceptionale.- Masurile vizeaza sanatatea publica, economia, dar si ingradirea unor drepturi si libertati fundamentale.- Este singura cale prin care salvam vietile celor dragi noua, de langa noi.- E important sa fim corect informati, de aceea, vreau sa le spun romanilor ce contine decretul pe care l-am semnat azi.- Scolile vor fi inchise, activitatea din invatamantul preuniversitar si universitar se suspenda. Salut efortul cadrelor didactice care ofera lectii online.- Foarte important este sa limitam povara financiara asupra cetatenilor. Pe perioada starii de urgenta, daca va fi nevoie,- Angajatorii vor fi sprijiniti, angajatii vor beneficia de protectie sociala.- Prevederile legii privind parintii care stau cu copiii nu se aplica angajatilor din anumite domenii. Acestia au dreptul la o majorare a salariilor.- Nu mai este necesara deplasarea la sediul institutiilor pentru depuneri de cereri pentru acordarea de beneficii sociale, pot fi depuse pe cale electronica.. Am dispus asigurarea sumelor necesare pentru achizitionare de echipamente si medicamente prin achizitie directa.- Am simplificat procedurile de decontare a unor plati.- Economic: Guvernul poate adopta masuri de solutii de sustinere a angajatorilor si va anunta in curand pachetul pregatit.- Se va asigura continuitatea tuturor serviciilor de utilitate publica.- Justitie: Activitatea va continua doar in cazurile de urgenta deosebita. Lista se intocmeste de IICCJ si la nivel judetean, iar CSM va da indrumarile necesare. Instantele pot da termene scurte.- Toate masurile detaliate, pe fiecare domeniu in parte, se regasesc in decretul emis azi si care va intra in vigoare dupa publicarea in MOf.- Vreau sa transmit un mesaj medicilor si cadrelor medicale: Va multumesc tuturor pentru eforturile facute si suntem recunoscatori pentru munca pe care o depuneti in mod neobosit. Am luat masuri pentru achizitia de echipamente pentru ca sanatatea dvs sa nu fie pusa in pericol.- Oricate masuri ar lua autoritatile, ele pierd din eficienta daca nu sunt urmate de romani.- Dragi romani: Pastrati igiena, limitati deplasarile, aveti grija de cei apropiati! Oricat de greu ar parea, pastrati distanta sociala. Masurile care au functionat pana acum in zonele unde epidemia a fost incetinita au tinut si de respectarea distantei sociale.etc. pe diferite rute.- Ca masura de prima urgenta, cu aplicabilitate graduala (cand e absolut necesar), e side stocuri medicamente, dezinfectanti, pentru Covid-19.- Aceste masuri vor avea un, dar sunt necesare acum, pentru a preveni un rau mai mare ulterior.- Voi ramane foarte implicat in continuare si voi verifica personal cum se implementeaza aceste masuri. Personal, la fiecare minister si autoritate in parte.- Natiunea trece prin momente dificile, dar suntem romani. Un popor pe care istoria l-a supus la incercari, le-am trecut cu bine. Nu suntem singuri, o criza globala necesita solutii globale. Ne coordonam cu partenerii din UE si impreuna suntem increzatori ca vom depasi cu bine aceasta grea incercare.- Va doresc multa sanatate!Presedintele Klaus Iohannis a anuntat inca de sambata ca intentioneaza sa decreteze starea de urgenta pe teritoriul Romaniei la inceputul acestei saptamani., luni dimineata fiind anuntate alte 19 imbolnaviri.De astazi, autoritatile comunica informatiile despre cazurile noi doar de doua ori pe zi, la ora 10:00 si la ora 18:00.La nivel global, bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 162.000 de persoane infectate si la peste 6.000 de decese.