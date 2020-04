Iohannis anunta ca personalul medical care lucreaza cu pacienti cu COVID-19 ar putea primi un bonus lunar de 500 de euro

Ziare.

In acest sens, seful statului a mentionat "un bonus consistent, de cateva sute de euro pe luna".El a vorbit dupa videoconferinta cu premierul Ludovic Orban, cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si cu reprezentanti ai institutiilor locale despre situatia epidemiologica de la Suceava."Am solicitat astazi Guvernului sa identifice fonduri europene suficiente pentru a putea plati un bonus lunar medicilor si personalului medical care lucreaza cu pacienti COVID. Si vorbesc aici despre un bonus consistent, de cateva sute de euro pe luna.", a punctat presedintele.El a subliniat ca angajatii din sistemul medical sunt "linia de aparare impotriva pandemiei" si sunt intr-o situatie "de stres major"."Personalul medical, medicii nostri, sunt linia noastra de aparare impotriva epidemiei. Avem incredere in ei, ne punem sperantele in ei, dar trebuie sa fim foarte constienti ca pentru ei este o situatie de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun, avem asteptari mari de la ei si atunci, in consecinta, cred ca este corect sa recunoastem aceasta situatie si sa recunoastem, evident, ca este nevoie si de un pic mai mult decat cuvinte frumoase", a afirmat Iohannis.