Iohannis, dupa sedinta CSAT pe coronavirus: Mass-media a fost in unele cazuri inutil de alarmista. Nu exista motive de panica!

implementata linia telefonica la MS pentru cei care solicita informatii suplimentare

Seful statului a decis sa convoace Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in contextul epidemiei de coronavirus, care a luat amploare in Italia. Pana la aceasta ora, nu exista niciun caz confirmat in tara noastra.Presedintele Iohannis a facut apel la calm, subliniind faptul ca institutiile implicate in monitorizarea si managementul situatiei isi fac treaba. CSAT a decis o serie de masuri, printre care suplimentarea personalului medical si achizitia de echipamente necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice in bune conditii.Totodata, presedintele a facut apel la mass-media sa informeze corect populatia si a invitat cetatenii sa respecte principala recomandare a tuturor specialistilor in vederea prevenirii imbolnavirii: Mentinerea unei bune igiene personale.- Am condus sedinta CSAT, am avut o discutie aplicata cu autoritatile care au responsabilitati privind monitorizarea si managementul unor potentiale cazuri de infectie cu noul coronavirus.- Pana in acest moment,- Ne confruntam cu o urgenta globala, toate statele sunt vulnerabile.- Institutiile responsabile au luat la timp masurile care se impun, pentru a preveni infectarea.- Am cerut tuturor decidentilor sa ramana la cel mai inalt nivel de implicare si vigilenta pentru ca este esential sa tratam pericolul cu care ne confruntam cu maxima responsabilitate, dar si cu calm.- E necesar- Am subliniat nevoia de comunicare eficienta intre toate structurile, atat la nivel central cat si local, informarea medicilor de familie, medicilor de spital.- E nevoie de un efort comun si de aplicarea riguroasa si fara abateri a masurilor de preventie, pentru a asigura cea mai buna protectie cetatenilor.- Am hotarat, pentru identificarea potentialilor bolnavi si prevenirea infectarilor, la frontierele terestre, navale etc.- Ministerul Sanatatii va asigura personalul necesar.- In eventualitatea confirmarii unor cazuri de coronavirus, este necesara suplimentarea personalului. Autoritatile sa asigure toate dotarile necesare, inclusiv cu mijloace de protectie.- Am luat decizia privind achizitia de materiale.- Conform evolutiei de pana acum in tarile infectate,- Urmeaza sa fie- Am incredere ca toate institutiile implicate au capacitatea de a gestiona aceasta situatie.- Reiau apelul la calm pe care l-am facut si acum doua zile. Nu exista motive de panica!- Este esential sa tratam cu toata atentia situatia,- Mass-media a fost in unele cazuri inutil de alarmista. Reiau apelul:- Toti cetatenii sa inteleaga ca este si responsabilitatea fiecaruia in parte.- Cel mai important instrument de stopare este preventia. Ii incurajez pe oameni sa tina cont de- Va multumesc!