Iohannis, dupa confirmarea primului caz de coronavirus: Nu exista niciun motiv real de panica

"Dragi romani,Este normal sa tratam cu toata seriozitatea situatia generata de aparitia cazurilor de coronavirus in Europa si de confirmarea unui caz pe teritoriul Romaniei, dar nu exista niciun motiv real de panica", si-a inceput presedintele mesajul publicat pe Facebook. Presedintele aminteste ca infectia cu acest virus provoaca in marea majoritate a cazurilor doar simptome usoare, dureri in gat, tuse si febra, ca in orice raceala."Asadar, comportamentul firesc pe care fiecare dintre noi trebuie sa il avem acum este de a aplica cu rigurozitate recomandarile autoritatilor si de a ne informa constant din surse credibile si oficiale", a continuat seful statului.Acesta a precizat ca institutiile responsabile au luat toate masurile care se impun pentru a impiedica raspandirea acestui virus in Romania si a limita efectele sale negative."Sa fim solidari in a descuraja orice incercari de a crea senzationalul in aceste momente. Raspandirea de stiri alarmiste sau chiar de stiri false poate genera o epidemie de panica, cu consecinte nocive pentru semenii nostri.Sa contribuim, cu responsabilitate, la preluarea informatiilor utile de preventie si sa avem grija sa protejam varstnicii si persoanele mai vulnerabile, cele care sufera deja de boli cronice", a incheiat Iohannis.A.G.