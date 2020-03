Iohannis: Evitati propagarea de stiri false. Nu vor intra orase intregi in carantina, nu luati cu asalt magazinele si farmaciile!

Ziare.

"Carantina sau autoizolarea acolo unde se impun sunt obligatorii, oricat de neplacute ar fi sau oricat disconfort temporar ar crea. Nedeclararea tuturor informatiilor catre medici si ignorarea restrictiilor de autoizolare sau de carantina pot avea efecte foarte grave atat asupra persoanei care face aceste lucruri, cat si asupra apropiatilor sai sau chiar asupra intregii comunitati.Impiedicand raspandirea virusului in comunitate, castigam timp pretios pentru a lupta cu acest flagel. Comportandu-ne responsabil si prudent sprijinim in mod direct atat medicii, cat si oamenii bolnavi care au realmente nevoie de ingrijire de specialitate", a declarat Iohannis, joi seara, intr-o declaratie de presa.Totodata, seful statului i-a sfatuit pe romani sa respecte regulile de igiena si sa evite aglomeratiile."Respectarea fara exceptie a regulilor de igiena reprezinta principala linie de aparare impotriva raspandirii virusului si cu totii putem contribui din acest punct de vedere la diminuarea riscului de contaminare.Limitarea cat de mult posibil a contactului social, evitarea aglomeratiilor, flexibilizarea programului de lucru sunt alte masuri care contribuie foarte mult la reducerea transmiterii virusului", a afirmat presedintele.Iohannis a atras atentia ca in aceasta perioada circula foarte multe stiri false si a cerut ca oamenii sa se informeze doar din surse oficiale, autorizate."Dragi romani, o atitudine prudenta si responsabila nu echivaleaza sub nicio forma cu panica.Daca auziti un zvon, nu il raspanditi mai departe si descurajati-i pe ceilalti sa o faca!Pandemia de informatii false si de minciuni este extrem de periculoasa si de nociva. Informati-va doar din surse oficiale! Urmariti comunicarile publice facute de institutiile statului, urmariti canalele oficiale de transmitere a stirilor. Am constatat cu totii cat de mult rau pot produce asemenea stiri false, precum cele care circula acum", a spus Iohannis.Seful statului a negat informatiile care circula pe retelele de socializare, potrivit carora mai multe orase vor fi inchise, si le-a cerut romanilor sa nu mai ia cu asalt magazinele si farmaciile.Intr-o forma sau alta, intr-o proportie mai mare sau mai mica, toti suntem afectati de contextul actual. Sunt sectoare ale economiei care sufera pierderi grele in aceste zile, sunt multe companii a caror activitate este periclitata", a subliniat presedintele.La final, Klaus Iohannis a facut apel la unitate, afirmand ca "separati suntem slabi in fata oricarei vulnerabilitati, pe cand impreuna, cu omenie, incredere si spirit de intrajutorare, vom reusi sa depasim toate obstacolele".