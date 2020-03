Iohannis: Lumea se asteapta la un recul in economie, dupa criza coronavirusului. Trebuie sa evitam panica si isteria!

Ziare.

"Este foarte clar, si am aflat si ieri la intalnirea cu liderii europeni, ca, speram sa se termine in cateva saptamani.Noi nu vrem sa pierdem timpul si pregatim un plan de masuri, avem intalniri cu mediul de afaceri, vedem ce masuri poti fi pregatite, astfel incat reculul in economie sa fie tratat foarte rapid, sa nu pierdem banii romanilor.Ceva pierderi vor fi, ministrul de Finante s-a pregatit foarte bine pentru aceasta situatie, m-a asigurat ca nu vor exista intarzieri la plati, dar la jumatatea anului se va trage linie si vom vedea cum stau lucrurile.Trebuie sa analizam cu celeritate efectele coronaviruslui. Este necesar sa ne coordonam eforturile pentru a preintampina evolutii economice si sociale nepotrivite. Nu trebuie sa minimalizam impactul economic al acestei crize. Cer acestui grup sa analizeze realist impactul pe care il are acest coronavirus", a declarat Iohannis la inceputul primei sedinte a Grupului de Lucru Interinstitutional pentru evaluarea impactului economic, financiar si bugetar asupra Romaniei, generat de efectele epidemiei Covid-19.Intrebat daca este Romania pregatita din punct de vedere economic pentru aceasta criza a coronavirusului, Klaus Iohannis a spus ca se va stabili cum poate fi sprijinit mediul de afaceri."Asta vrem sa elucidam, am incredere in guvern si cred ca se vor gasi cele mai bune solutii. E o discutie care va incepe azi, guvernul va evalua cum pot fi sprijinite intreprindere mici si mijlocii care nu au resurse sa supravietuiasca, transportatorii", a subliniat presedintele.Totodata, seful statului a precizat ca s-a interesat de starea romanilor infectati cu coronavirus, iar starea lor este buna."M-am interesat de starea celor care au fost gasiti pozitiv si am constatat ca starea lor generala e buna, multi nu au niciun fel de simptom, altii au simtome usoare de raceala, altii de gripa. Asta pentru ca am citit articole in care se vorbeste despre un virus ucicas. Noi avem noroc si multi au o stare generala buna", a spus Iohannis.Presedintele s-a declarat foarte multumit de modul in care Guvernul Orban gestioneaza criza coronavirusului si a facut apel la romani sa evite panica si isteria."Sunt foarte multumit de felul in care Guvernul Orban gestioneaza criza. Imi exprim toata aprecierea pentru premierul Orban si pentru toti cei implicati. Trebuie si noi sa actionam responsabil, sa evitam panica, isteria", a mai spus Iohannis.In ceea ce priveste posibilitatea instituirii unei situatii de urgenta in Romania, Klaus Iohannis a precizat ca nu trebuie sa ascultam de "politicieni care dau sfaturi"."Sa va dau un sfat colocvial. Atunci cand vedeti politicieni la tv care dau sfaturi, va sfatuiesc sa schimbati canalul. Ascultati doar sfatul autoritatilor", a afirmat Iohannis.