Israel: Aplicatie mobila care te avertizeaza daca te apropii de o persoana cu coronavirus

Aplicatia, intitulata "Maguen" (scut), se poate descarca gratuit de pe site-ul Ministerului Sanatatii si a fost dezvoltata pentru a frana raspandirea bolii in aceasta tara care a inregistrat aproximativ 1.200 de cazuri si deocamdata un singur deces, relateaza luni EFE.", se arata in instructiunile programului, care precizeaza ca utilizatorul va primi o notificare in cazul in care acesta ajunge in locuri prin care a trecut vreo persoana afectata de aceasta boala., date pe care multi sunt de acord sa le furnizeze in cazul altor aplicatii precum Waze, pentru a putea obtine cea mai buna ruta, pentru a face cumparaturi sau pentru a comunica.. Aceste date raman inmagazinate in telefon si sunt impartasite cu Ministerul Sanatatii, insarcinat cu lansarea alertelor pertinente.Autoritatile israeliene utilizeaza aceste mijloace tehnice ale serviciilor secrete pentru a urmari prin intermediul mobilelor locurile prin care au fost bolnavii (cu doua saptamani inainte testarea pozitiva) si a persoanelor suspectate de contagiere.Coronavirusul, care a afectat grav China in ianuarie si februarie, continua sa se extinda, fiind inregistrate peste 294.000 cazuri in intreaga lume, in timp ce numarul deceselor a ajuns la aproape 13.000, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Israelul a adoptat restrictii severe in ultimele saptamani, fapt ce a dus la paralizarea in mare parte a vietii cotidiene si a activitatii economice.